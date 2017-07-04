Ему грозит до 3 лет.

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 34-летний мужчина, который обвиняется в избиении детского хирурга. Согласно ч.1 ст.112 УК РФ, свердловчанину грозит до 3 лет лишения свободы.

Преступление было совершено 20 июня 2017 года. Тагильчанин ворвался в кабинет врача прямо во время приема и ударил того кулаком в голову. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, конфликт между обвиняемым и врачом не связан с профессиональной деятельностью. Причиной является личная неприязнь.

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