Тело седьмого погибшего продолжают искать.

Власти Чесменского района (Челябинская область) обнародовали более подробные обстоятельства трагедии, случившейся 2 июля на озере Максимка. По данным местного отдела ГО и ЧС, лодка, в которой находились 9 человек, опрокинулась в 50-100 метрах от берега из-за резкого перемещения пассажиров к корме – нос перегруженного судна в ходе движения начал набирать воду и отдыхавшие пытались выровнять плавсредство.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", из 9 человек, находившихся в лодке, пятеро утонули: 36-летний мужчина и дети – мальчики 15, 8 и 2 лет, девочка 10 лет. Пытавшиеся их спасти двое мужчин, которые бросились к тонущему судну с берега, также погибли. Спасти удалось четверым.

"Это – частный водоем, принадлежал одному из утонувших. Это – бывший карьер, для купания он не приспособлен. Лодка не была зарегистрирована, у владельца лодки не было прав на управление плавательным средством, оборудованным мотором. Также ни на одном человеке не было спасательных жилетов. Правила безопасности были полностью нарушены, это и привело к трагедии", - пояснил 3 июля в ходе экстренного совещания вице-губернатор Олег Климов.

"Посмотрел в материалах даты рождения погибших… Это вызывает бурные эмоции. Все обстоятельства трагедии еще предстоит установить, но уже сейчас понятно, что она произошла вследствие пренебрежения правилами безопасности. Всем родителям, особенно в летний сезон, нужно быть очень внимательными к детскому отдыху", - подчеркнул глава Южного Урала Борис Дубровский. Губернатор распорядился оказать материальную помощь семьям погибших.

По последним данным, остается не найденным тело 36-летнего мужчины, управлявшего лодкой. Тела остальных погибших обнаружены. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



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