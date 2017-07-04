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На Южном Урале нашли тела еще двух погибших на озере детей03 июля в 10:51

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Число погибших достигло шести.

Утром 3 июля 2017 года водолазы достали из озера Максимка (Чесменский район) тела еще двух человек, утонувших во время катания на лодке.

"Мы можем подтвердить, что погибли шесть человек. Еще одного ищут", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В следственном комитете от комментариев пока воздерживаются.

Трагедия произошла 2 июля 2017 года. По предварительным данным, на алюминиевой лодке плыл мужчина со своими детьми и детьми родственников (9 человек). На них не было спасательных жилетов. Из-за перегруза судно перевернулось. Четверо детей смогли спастись.

Находившиеся на берегу двое мужчин бросились на помощь, но утонули. Вечером 2 июля спасатели достали из воды тела двух взрослых, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. Сегодня, по предварительным данным, на поверхность подняли тела мальчиков 8 и 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По неофициальным данным, две семьи праздновали выпускной одной из девочек, находившихся в лодке. Ей удалось спастись.

Ранее по теме:
В челябинском озере из-за перегруза лодки утонули 4 человека

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