Облсуд затягивает пересмотр приговора СоколовскомуСегодня в 11:20
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В заседании объявлен перерыв.
Свердловский облсуд объявил перерыв в рассмотрении апелляции на приговор по делу покемонофила Руслана Соколовского. В начале мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал его виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств.
"Сегодня суд заслушал доводы адвокатов. Последнее слово осужденного и удаление суда в совещательную комнату планируется 7 июля в 12.00", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.
Соколовский попал под прицел силовиков прошлым летом. Он разместил на своем YouTube-канале видео ловли покемонов в Храме-на-Крови, сопроводив его едкими комментариями. В ходе расследования выяснилось, что за 3 года блогер выложил в общий доступ 9 провокационных видео. При обыске в его квартире была найдена спецавторучка. Суд дал ему 3,5 года условно. Вердикт оспаривают адвокаты покемонолова.
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