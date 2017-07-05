В заседании объявлен перерыв.

Свердловский облсуд объявил перерыв в рассмотрении апелляции на приговор по делу покемонофила Руслана Соколовского. В начале мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал его виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств.

"Сегодня суд заслушал доводы адвокатов. Последнее слово осужденного и удаление суда в совещательную комнату планируется 7 июля в 12.00", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Соколовский попал под прицел силовиков прошлым летом. Он разместил на своем YouTube-канале видео ловли покемонов в Храме-на-Крови, сопроводив его едкими комментариями. В ходе расследования выяснилось, что за 3 года блогер выложил в общий доступ 9 провокационных видео. При обыске в его квартире была найдена спецавторучка. Суд дал ему 3,5 года условно. Вердикт оспаривают адвокаты покемонолова.

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