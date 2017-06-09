Вердикт оспорили его адвокаты.

5 июля 2017 года Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор екатеринбургского покемонофила Руслана Соколовского. Заседание начнется в 9.30, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

В начале мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал блогера виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. Молодой человек получил 3,5 года условно. С вердиктом не согласились его адвокаты.

Соколовский попал в поле зрения силовиков прошлым летом, когда разместил ролик ловли покемонов в Храме-на-Крови на своем канале в YouTube. Видеозапись он снабдил язвительными комментариями. В файле усмотрели признаки экстремизма. В ходе расследования выяснилось, что за 3 года блогер выложил в Сеть 9 провокационных роликов. При обыске в его квартире была найдена спецавторучка.



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