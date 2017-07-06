Ему дали 3 года.

Экс-начальник налоговой службы Зауралья Юрий Касьяненко, осужденный за превышение должностных полномочий, обжаловал приговор. Жалоба пока не передана в облсуд, сообщили "Уралинформбюро" в Курганском горсуде.

Уголовное дело против Касьяненко возбудили в августе 2016 года. По данным следствия, он покрывал коммерческую компанию, которая не перечислила в бюджет десятки миллионов рублей. Его дело рассматривали в особом порядке (предполагает, что наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.). В конце июня 2017 года суд отправил его в колонию общего режима на 3 года.

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