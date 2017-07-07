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Экс-директору Красноуральского химзавода грозит до 3 лет колонииСегодня в 16:06

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За нарушение правил безопасности.

В Красноуральске утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего директора местного химзавода. Она обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в ближайшее время дело будет направлено в суд. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

Обвиняемая занимала пост директора в феврале-апреле 2016 года. Она допустила до демонтажа оборудования на опасном объекте подрядчика, не имеющего соответствующей квалификации. Перед проведением работ оборудование не было очищено от опасных материалов. Кроме того, при хранении опасных химвеществ не соблюдались правила безопасности - остатки кислот и щелоки сливались в грунт.

Химзавод не дает горожанам спокойно спать с минувшей весны. 13 марта 2016 года там загорелись резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. Также на предприятии обнаружили более 60 тонн бесхозного тротила.

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