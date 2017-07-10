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Пропавшего в Каслях Ваню Котова нашли мертвымСегодня в 08:25

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Подозреваемого в его убийстве задержали.

Пропавшего в Каслях три недели назад 10-летнего Ваню Котова нашли мертвым. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ, подозреваемого в его убийстве задержали 8 июля. Мужчина полностью признался в совершении преступления.

"Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения", - добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ребенок пропал 14 июня 2017 года. Мальчик уехал на велосипеде в школьную библиотеку и пропал. Оказалось, что подозреваемый заманил школьника к себе домой, расправился с ним и закопал тело в малолюдном месте.

Задержанный был ранее судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

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