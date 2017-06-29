Способствующую розыску.

Поиски 10-летнего Вани Котова, пропавшего в Каслях, приобрели новые масштабы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области, Борис Дубровский принял решение о выделении вознаграждения в миллион рублей за информацию, которая поможет найти мальчика.

Ваня Котов пропал в Каслях 14 июня. Ребенок уехал на велосипеде в школьную библиотеку, с тех пор его местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 26 июня волонтеры "Спас-Легиона" прекратили поиски мальчика, однако заявили о готовности возобновить работу при изменении обстановки. Полиция и МЧС поиски школьника продолжают.

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