13-летняя школьница из Екатеринбурга родила от 20-летнего мужчиныСегодня в 08:44
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По версии следователей.
Следователи установили предполагаемого отца ребенка 13-летней екатеринбурженки. По их версии, им является 20-летний местный житель.
Как сообщили "Уралимнформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста).
Кроме того, обвинение в халатности (ч.1 ст.293 УК) предъявлено 57-летнему директору школы, в которой учится девочка. Женщина знала, что за ребенком нет должного надзора со стороны законных представителей, но почему-то не предприняла никаких мер. Она не обратилась в компетентные органы даже когда стало известно о беременности ученицы.
Семиклассница родила сына в апреле 2017 года. Ранее мать школьницы умерла, а отец с ней не проживал. Расследование уголовных дел взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
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