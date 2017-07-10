По версии следователей.

Следователи установили предполагаемого отца ребенка 13-летней екатеринбурженки. По их версии, им является 20-летний местный житель.

Как сообщили "Уралимнформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

Кроме того, обвинение в халатности (ч.1 ст.293 УК) предъявлено 57-летнему директору школы, в которой учится девочка. Женщина знала, что за ребенком нет должного надзора со стороны законных представителей, но почему-то не предприняла никаких мер. Она не обратилась в компетентные органы даже когда стало известно о беременности ученицы.

Семиклассница родила сына в апреле 2017 года. Ранее мать школьницы умерла, а отец с ней не проживал. Расследование уголовных дел взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.



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