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Подозреваемого в убийстве Вани Котова арестовалиСегодня в 11:12

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На 2 месяца.

Каслинский горсуд арестовал обвиняемого в убийстве 10-летнего Вани Котова. 29-летний мужчина будет находиться в СИЗО до 8 сентября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Школьник пропал 14 июня. Он уехал на велосипеде в школьную библиотеку и не вернулся. Тело ребенка обнаружили утром 8 июля. Вскоре был задержан обвиняемый. По данным следствия, злоумышленник заманил Ваню к себе домой, 4 раза ударил его обухом топора по голове, а тело закопал в малолюдном месте.

Ранее по теме:
Пропавшего в Каслях Ваню Котова нашли мертвым

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