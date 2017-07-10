На 2 месяца.

Каслинский горсуд арестовал обвиняемого в убийстве 10-летнего Вани Котова. 29-летний мужчина будет находиться в СИЗО до 8 сентября 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Школьник пропал 14 июня. Он уехал на велосипеде в школьную библиотеку и не вернулся. Тело ребенка обнаружили утром 8 июля. Вскоре был задержан обвиняемый. По данным следствия, злоумышленник заманил Ваню к себе домой, 4 раза ударил его обухом топора по голове, а тело закопал в малолюдном месте.

Ранее по теме:

Пропавшего в Каслях Ваню Котова нашли мертвым