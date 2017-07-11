Его взяли с поличным.

В следственном комитете Челябинской области официально прокомментировали задержание бывшего следователя 2-го отдела по расследованию особо важных дел Александра Козлова. Он подозревается в покушении на взятку в особо крупном размере (ч.1 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро"в пресс-службе южноуральского СУ СКР.

По данным следствия, Козлов пытался получить через посредников 4 миллиона рублей за помощь фигурантам уголовного дела, которое он расследовал. За 3 дня до совершения преступления он уволился из следственных органов. 10 июля его взяли с поличным.

Сейчас решается вопрос об аресте Козлова и предъявлении ему обвинения.



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