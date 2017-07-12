×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-директор тюменского "Водоканала" отделался "условкой" за взяткуСегодня в 16:41

  • Текст

В 1,8 миллиона.

Суд вынес приговор бывшему гендиректору тюменского "Водоканала", признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, с октября 2016 по февраль 2017 года подсудимый вымогал у представителя коммерческой организации 1,8 миллиона рублей. За эти деньги он обещал заключить с компанией договоры подряда, а также подписать акты выполненных работ.

Руководителя взяли с поличным при передачи 200 тысяч рублей.

Ранее по теме:
Директор тюменского "Водоканала" пойдет под суд за взятку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Каменного века.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×