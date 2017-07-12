В 1,8 миллиона.

Суд вынес приговор бывшему гендиректору тюменского "Водоканала", признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, с октября 2016 по февраль 2017 года подсудимый вымогал у представителя коммерческой организации 1,8 миллиона рублей. За эти деньги он обещал заключить с компанией договоры подряда, а также подписать акты выполненных работ.

Руководителя взяли с поличным при передачи 200 тысяч рублей.

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