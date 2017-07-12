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В Югре железнодорожников будут судить за сожжение коллегиСегодня в 17:09

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Им грозит пожизненное.

В суд направлено уголовное дело по факту убийства железнодорожника в Югре. На скамье подсудимых два его коллеги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Преступление было совершено 31 декабря 2016 года. Трое работников железной дороги вместе встречали Новый год. В ходе ссоры в одного из них восемь раз выстрелили из пневматической винтовки. Собутыльники перенесли труп в пункт обогрева монтеров пути и подожгли, инсценировав неосторожное обращение с огнем при курении.

2 января 2017 года тело мужчины обнаружил другой его коллега. Экспертиза установила огнестрельное ранение головы с повреждением мозга.

Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Ранее по теме:
В Югре железнодорожники сожгли коллегу

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