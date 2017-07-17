Его отправили в ИК строгого режима.

17 июля 2017 года Свердловский областной суд вынес приговор 24-летнему жителю ГО Богданович, признав его виновным в убийстве 3-месячной дочери. Он получил 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в 1,5 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Утром 19 января 2016 года мужчина остался дома с ребенком. Девочка лежала на диване и плакала, чем стала раздражать отца. Подсудимый схватил дочь за ноги и ударил головой об пол. Малышка скончалась от черепно-мозговой травмы.

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