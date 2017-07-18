Жалобы подали его адвокаты.

Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича подала жалобу в Верховный суд РФ на заочный арест экс-чиновника. Дата ее рассмотрения пока не назначена, передает "Уралинформбюро".

Юревичу вменяют получение взятки в особо крупном размере (от бывшего министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко и местных бизнесменов), а также подстрекательство к распространению клеветы. В конце мая 2017 года Свердловский облсуд принял решение о заочном аресте опального политика, который сейчас находится в Лондоне.

Защита экс-губернатора обжаловала вердикт суда в кассационном порядке, но в начале июля 2017 года президиум Свердловского облсуда оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

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