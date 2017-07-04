На Среднем Урале.

Президиум Свердловского областного суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Теперь защите опального политика остается жаловаться в Верховный суд России и ЕСПЧ, пояснила "Уралинформбюро" ведущий специалист пресс-службы облсуда Татьяна Федотова. "Адвокату было отказано в удовлетворении кассационной жалобы. Суд не усмотрел нарушений, которые бы повлекли отмену или изменение постановления об избрании меры пресечения", - заключила она.

Стоит напомнить, что решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне, Свердловский облсуд принял 24 мая 2017 года. С момента пересечения экс-чиновником границы Российской Федерации либо экстрадиции он отправится под арест на 2 месяца.

Михаил Юревич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2011 по январь 2014 года ему было передано не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам.

Ранее против политика было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также его обвинили в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

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