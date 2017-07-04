Защите Юревича не удалось оспорить арест03 июля в 12:43
- Текст
На Среднем Урале.
Президиум Свердловского областного суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Теперь защите опального политика остается жаловаться в Верховный суд России и ЕСПЧ, пояснила "Уралинформбюро" ведущий специалист пресс-службы облсуда Татьяна Федотова. "Адвокату было отказано в удовлетворении кассационной жалобы. Суд не усмотрел нарушений, которые бы повлекли отмену или изменение постановления об избрании меры пресечения", - заключила она.
Стоит напомнить, что решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне, Свердловский облсуд принял 24 мая 2017 года. С момента пересечения экс-чиновником границы Российской Федерации либо экстрадиции он отправится под арест на 2 месяца.
Михаил Юревич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2011 по январь 2014 года ему было передано не менее 3,4 миллиарда рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство бизнесменам.
Ранее против политика было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также его обвинили в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.
Ранее по теме:
Следствие требует лишить Юревича денег и недвижимости
Посредникам при передаче "дорожной" взятки Юревичу предъявлены обвинения
Юревича обвинили в хранении огнестрельного оружия
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
03 июля в 20:05
Клещи покусали более 4 500 юных свердловчан
И свыше 19 000 взрослых.03 июля в 20:05
В Тюмени ураган повалил остановку
И столбы.03 июля в 19:35
Счетная палата раскритиковала слияние Резервного фонда и ФНБ
По сценарию Силуанова.03 июля в 19:06
Сибирская тайга превратилась в угрозу экологии
Из-за масштабных пожаров.03 июля в 18:33
Свердловские чекисты будут во всем белом
"Давить" на окружающие памятники.03 июля в 18:28
На Среднем Урале обсудили профилактику терроризма
Среди мигрантов.03 июля в 18:13
Эрмитаж откроет еще шесть филиалов
В России и за рубежом03 июля в 18:11
Свердловский и пермский избиркомы раскошелятся на легитимность выборов
Голосование покажут в интернете.03 июля в 18:07
В Челябинске разбился 3-летний мальчик
Выпав с 5 этажа.03 июля в 18:01
Напавший на 12-летнюю челябинку педофил избежит колонии
Его признали невменяемым.03 июля в 17:29
Погранпункт на Южном Урале закроют на день
Из-за "Шелкового пути".03 июля в 17:27
Югорчанку будут судить за гибель новорожденного сына
Она придавила его во сне.03 июля в 17:27
Общественная палата Екатеринбурга возьмется за медицину
Культуру и экологию.03 июля в 17:24
В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд
Они составят 28 и 40 рублей.03 июля в 17:15
Свердловский бизнес вкладывается в спорт
И строительство.
Главные новости
- 03 июля в 18:33Свердловские чекисты будут во всем белом
- 03 июля в 17:24В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд
- 03 июля в 15:17Суд не выпустил Сиволапа из СИЗО
- 03 июля в 13:57Свердловский дорожный картель заплатит астрономический штраф
- 03 июля в 12:17На Екатеринбург вылилось почти 52 миллиарда литров воды
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.