И перенес заседание.

Свердловский облсуд арестовал одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Рефтинском спецучилище закрытого типа.

"Находясь до этого на подписке о невыезде, подсудимый не явился сегодня на судебное заседание. Рассмотрение дела по существу отложено на 24 июля на 10.00", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Беспорядки в спецучилище произошли в конце августа начале сентября 2016 года. По данным следствия, воспитанники учреждения в возрасте от 15 до 17 лет были недовольны правилами внутреннего распорядка. Они подговорили других подростков устроить погром и сбежать. В ходе беспорядков малолетние преступники поколотили сотрудников спецучилища. Было уничтожено имущество на сумму более 250 тысяч рублей.

В течение трех дней из учреждения сбежали около 50 воспитанников, позже их вернули назад.

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