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В Нижневартовске ищут трех участников перестрелки в ночном клубеСегодня в 09:48

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Полиция распространила ориентировку.

В Нижневартовске объявили в розыск трех мужчин, участвовавших в перестрелке в ночном клубе "Соло", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Под подозрение попали братья Ибрагимовы, являющиеся уроженцами Дагестана: 36-летний Руслан и 37-летний Акай, а также 29-летний местный житель Александр Кинжалов. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Всех, кому что-либо известно об их местонахождении, просят позвонить по телефонам: (3466) 49-32-71, 49-35-53, 49-31-91, 02, 41-62-26 .

Перестрелка в ночном клубе произошла в ночь на 15 июля 2017 года. С девушкой попытался познакомиться один из подозреваемых. Это не понравилось ее бойфренду. Тогда потенциальный ухажер открыл стрельбу. Девушку с травмой головы доставили в больницу, где позже прооперировали.

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