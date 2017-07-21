Он отделался "условкой" за взятку.

Прокуратура обжаловала условный срок бывшему гендиректору тюменского МУП ВКХ "Водоканал" Дмитрию Антонову, осужденному за взятку в 1,8 миллиона рублей. Апелляционное представление поступило в Центральный райсуд Тюмени, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, с октября 2016 по февраль 2017 года Антонов вымогал деньги у представителя коммерческой организации за заключение договоров подряда, а также приемку выполненных работ. Его задержали с поличным при передаче 200 тысяч рублей.

12 июля 2017 года суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, без штрафа. Прокуратура посчитала, что у суда не было оснований для столь мягкого приговора.

Следует отметить, что статья, по которой обвинялся Антонов, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

Ранее по теме:

Экс-директор тюменского "Водоканала" отделался "условкой" за взятку