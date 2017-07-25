Мужчину доставляют в Югру.

Одного из зачинщиков перестрелки в ночном клубе "Соло" в Нижневартовске задержали в Уфе. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного УМВД, сейчас его везут в Югру. Еще двое подозреваемых по-прежнему находится в бегах.

Перестрелка в ночном клубе произошла в ночь на 15 июля 2017 года. Один из мужчин попытался познакомиться с девушкой. Это не понравилось ее бойфренду. Тогда потенциальный ухажер открыл стрельбу. Жительницу Нижневартовска с травмой головы доставили в больницу, где позже прооперировали.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

19 июля отдел МВД Нижневартовска распространил ориентировку о розыске троих подозреваемых - братьев Ибрагимовых (37-летнего Акая и 36-летнего Руслана), а также 29-летнего Александра Кинжалова. Кто именно из них задержан, не уточняется.

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