С ним повязали адвоката.

Экс-замначальника ОМВД Чебаркульского района, бывший глава криминальной полиции Михаил Данилов арестован по подозрению в получении взятки в крупном размере. Ему уже предъявили обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ С КР по Челябинской области.

Вместе с бывшим силовиком по делу проходит адвокат Дмитрий Кудряков. По версии следствия, с 2013 по 2015 годы юрист организовал на территории Чебаркуля проведение азартных игр. Он передал Данилову 500 тысяч рублей за информацию о готовящихся полицейских проверках. Экс-силовика задержали на прошлой неделе.

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