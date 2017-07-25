Ее поймали с поличным.

24 июля 2017 года Калининский райсуд Челябинска вынес приговор бывшему учителю физкультуры гимназии №63. Ларису Мелькову признали виновной в сбыте курительной смеси. Она проведет 7,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, женщине нельзя будет в течение 7 лет заниматься преподавательской деятельностью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

46-летнюю Мелькову задержали с поличным утром 12 марта 2017 года в маршрутке на Свердловском проспекте. При себе у женщины нашли 7 пакетиков со спайсом, дома - еще шесть.

По словам подсудимой, она занялась наркоторговлей из-за нехватки денег: большая часть 20-тысячной зарплаты уходила на погашение ипотеки. Женщину сдали клиенты-ученики.

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