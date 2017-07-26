В причинении смерти по неосторожности.

В деревне Пальмино обоим владельцам собак, которые загрызли 7-летнюю девочку, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мужчинам 42 и 55 лет грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 5 февраля 2017 года. Две большие собаки, оставшись без контроля, загрызли школьницу, которая играла на детской площадке у Дома культуры. Животных умертвили.

Обвиняемые вину не признают. В настоящее время оба находятся под подпиской о невыезде.

Мать девочки подала иск в суд на мужчин. Она требует по 1,5 миллиона рублей с каждого.

Ранее по теме:

С владельцев загрызших 7-летнюю свердловчанку псов требуют 3 миллиона