×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С владельцев загрызших 7-летнюю свердловчанку псов требуют 3 миллионаСегодня в 10:05

Они не спешили даже извиняться.

Жительница свердловской деревни Пальмино подала иск в суд на владельцев собак, которые загрызли ее 7-летнюю дочь. Она требует, чтобы мужчины выплатили ей по 1,5 миллиона каждый. По словам женщины, один из виновников в смерти ее дочери сначала попросил прощения у пса, которого пришлось усыпить, а уж потом перед ней, а второй даже не извинился.

"Этот иск будет рассматриваться вместе с материалами уголовного дела, которое сейчас находится в производстве следователей. Они ждут результатов экспертиз. Скорее всего, экспертизы будут готовы к середине-концу мая. После этого дело будет передаваться в прокуратуру, а затем в суд", - прокомментировал "Уралинформбюро" управляющий партнер адвокатского бюро "Кацайлиди и партнеры" Андрей Кацайлиди.

По словам защитника, хозяева псов передали матери погибшей девочки 20 и 25 тысяч рублей. Они посчитали, что этих компенсаций достаточно. Однако адвокат уверен, что выплаты должны быть более существенными и ежемесячными.

"Суд имеет право снизить размер компенсации. Но ясно, что это будут не десятки тысяч рублей, а сотни. Может быть, 500, 600, 700 или 800", - добавил Кацайлиди.

Трагедия в Пальмино произошла 5 февраля 2017 года. Тело 7-летней девочки со следами укусов обнаружили на детской площадке у Дома культуры. Рядом бегали две большие собаки, которые, по всей видимости, и загрызли ребенка. Животных умертвили. Против владельцев псов возбудили уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы.

Стоит добавить, что ситуация с отловом бездомных собак в регионе крайне неблагоприятная. Жалобы на нападения бродяжек поступают регулярно.

Ранее по теме:
На Среднем Урале предъявлено обвинение владельцу собаки-убийцы
9 тысяч свердловчан стали жертвами агрессивных собак

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Справедливость должна восторжествовать! Сегодня в 10:25

Пусть заплатят эти 3 миллиона несчастным родителям несчастной девочки. Таких владельцев собак, которые нападают на беззащитных людей, надо самих судить и отправлять за решётку. Собак может быть орудием преступления, что и произошло в том случае.

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×