Они не спешили даже извиняться.

Жительница свердловской деревни Пальмино подала иск в суд на владельцев собак, которые загрызли ее 7-летнюю дочь. Она требует, чтобы мужчины выплатили ей по 1,5 миллиона каждый. По словам женщины, один из виновников в смерти ее дочери сначала попросил прощения у пса, которого пришлось усыпить, а уж потом перед ней, а второй даже не извинился.

"Этот иск будет рассматриваться вместе с материалами уголовного дела, которое сейчас находится в производстве следователей. Они ждут результатов экспертиз. Скорее всего, экспертизы будут готовы к середине-концу мая. После этого дело будет передаваться в прокуратуру, а затем в суд", - прокомментировал "Уралинформбюро" управляющий партнер адвокатского бюро "Кацайлиди и партнеры" Андрей Кацайлиди.

По словам защитника, хозяева псов передали матери погибшей девочки 20 и 25 тысяч рублей. Они посчитали, что этих компенсаций достаточно. Однако адвокат уверен, что выплаты должны быть более существенными и ежемесячными.

"Суд имеет право снизить размер компенсации. Но ясно, что это будут не десятки тысяч рублей, а сотни. Может быть, 500, 600, 700 или 800", - добавил Кацайлиди.

Трагедия в Пальмино произошла 5 февраля 2017 года. Тело 7-летней девочки со следами укусов обнаружили на детской площадке у Дома культуры. Рядом бегали две большие собаки, которые, по всей видимости, и загрызли ребенка. Животных умертвили. Против владельцев псов возбудили уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мужчинам грозит до 2 лет лишения свободы.

Стоит добавить, что ситуация с отловом бездомных собак в регионе крайне неблагоприятная. Жалобы на нападения бродяжек поступают регулярно.

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