Приговор ему оставлен без изменений.

Челябинский облсуд оставил без удовлетворения апелляцию москвича, признанного виновным в незаконном перемещении через госграницу танка Т-34-85, выпущенного в 1945 году.

Летом 2015 года пограничный наряд обнаружил танк во время досмотра товарного состава на железнодорожном пункте пропуска "Карталы" на российско-казахстанской границе.

Позже в суде выяснилось, что москвич за 20 000 евро купил в Латвии Т-34-85 (бывший музейный экспонат) и по железной дороге ввез его в Россию, задекларировав как предмет исторического коллекционирования. Почти сразу мужчина перепродал боевую машину в Казахстан - в 11 раз дороже.

Не желая раскошелиться на внушительную таможенную пошлину, "коллекционер" не стал запрашивать разрешения на вывоз из РФ культурных ценностей, к которым по документам относится танк. На границе "тридцатьчетверка" была обнаружена и изъята в пользу государства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Карталинский горсуд приговорил москвича к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Мужчина попытался обжаловать этот вердикт в облсуде, но потерпел неудачу.

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