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Первый замглавы Сысерти сел на 3 года за разбазаривание землиСегодня в 14:34

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На 17 миллионов.

Суд вынес приговор бывшему замглавы Сысерстского ГО Константину Сурину, признав его виновным в превышении полномочий. Экс-чиновник проведет 3 года в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, с января по сентябрь 2013 года Сурин, занимавший на тот момент должность главы Кашинской сельской администрации, оформил подложные выписки из похозяйственных книг. В документах была указана ложная информация о наличии у отца и знакомых чиновника прав на земельные участки. На основании этих выписок они оформили права собственности на наделы.

Эксперты оценили причиненный городскому округу ущерб более чем в 17 миллионов рублей.

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