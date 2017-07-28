И жизнь в колонии.

В отношении массажистки екатеринбургского спа-салона "Чанг", сломавшей позвоночник клиентке, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел в начале июля 2017 года. Преподаватель УрФУ Светлана Мельникова пришла на тайский массаж. Во время процедуры сотрудница салона попросила женщину выпрямить ноги и резко наклонила туловище. С.Мельникова почувствовала резкую боль. Впоследствии врачи поставили ей диагноз - перелом L1 позвонка.

Следует отметить, что подозреваемая явлется гражданкой Таиланда. Ей грозит до 1 года лишения свободы. "Меру пресечения для иностранной гражданки изберет суд. Не думаем, что это будет арест, скорее всего, подписка о невыезде", - заявили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

В настоящее время прокуратура проверяет, соблюдает ли салон "Чанг" требования лицензионного законодательства при оказании услуг. Параллельно проверку проводит следственный комитет на предмет оказания услуг ненадлежащего качества.

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