Пропавшую в Сатке 14-летнюю школьницу нашли мертвойСегодня в 16:54
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Подозреваемого задержали.
В Сатке нашли тело 14-летней школьницы, пропавшей неделю назад. Задержан подозреваемый в убийстве - 42-летний местный житель. Он показал, где спрятал труп, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Преступление было совершено 24 июля 2017 года. Подозреваемый выследил школьницу, когда она шла из поликлиники домой. Она затащил девочку в лесопосадки и расправился с ней.
В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.
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