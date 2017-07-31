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В Сатке арестовали подозреваемого в убийстве 14-летней школьницыСегодня в 11:49

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Ему готовятся предъявить обвинение.

Подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы из Сатки заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Девочка пропала 24 июля 2017 года. По данным следствия, 42-летний местный житель выследил ее, когда она шла из поликлиники домой. Мужчина затащил школьницу в лесопосадки и расправился с ней.

Тело девочки нашли 30 июля.

Ранее по теме:
Пропавшую в Сатке 14-летнюю школьницу нашли мертвой

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