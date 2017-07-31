Его объявили в розыск.

В Екатеринбурге полицейские разыскивают 28-летнего местного жителя, ранившего ножом в живот беременную жену.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.2 ст.105 УК РФ (Покушение на убийство). Ранее молодой человек уже был судим.

Преступление было совершено вечером 29 июля 2017 года в роддоме, расположенном в переулке Суворовском. Екатеринбуржец пришел в больницу к супруге, лежавшей на сохранении, и ударил ее ножом в живот. Врачи извлекли ребенка, сейчас малыш и женщина находятся в тяжелом состоянии.

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