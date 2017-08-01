×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


СКР забрал у полиции дело о перестрелке в НижневартовскеСегодня в 09:24

  • Текст

В которой пострадали 3 человека.

Дело о случившейся в Нижневартовске около ТЦ "Городок" массовой драке со стрельбой передали из полиции в региональный СУ СКР. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Потасовка произошла днем 27 июля 2017 года. Повздорили две компании мужчин. В результате стрельбы пострадали 3 человека. Возбуждено уголовное дело по пп."а, б" ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении более двух лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Стрелки скрылись с места происшествия.

В настоящее время устанавливаются все участники конфликта, а также мотивы преступления.

Ранее по теме:
В Нижневартовске в перестрелке пострадали 3 человека

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×