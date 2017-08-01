СКР забрал у полиции дело о перестрелке в НижневартовскеСегодня в 09:24
- Текст
В которой пострадали 3 человека.
Дело о случившейся в Нижневартовске около ТЦ "Городок" массовой драке со стрельбой передали из полиции в региональный СУ СКР. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.
Потасовка произошла днем 27 июля 2017 года. Повздорили две компании мужчин. В результате стрельбы пострадали 3 человека. Возбуждено уголовное дело по пп."а, б" ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении более двух лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Стрелки скрылись с места происшествия.
В настоящее время устанавливаются все участники конфликта, а также мотивы преступления.
Ранее по теме:
В Нижневартовске в перестрелке пострадали 3 человека
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:49
Зауралец убил знакомого инъекцией наркотика
Мужчину осудили на 13 лет.Сегодня в 14:46
Неправильное лечение 11-летней челябинки вылилось в "уголовку"
Врачи проглядели у нее аппендицит.Сегодня в 14:35
Тюменец сбил на "зебре" мужчину
У пешехода тяжелые травмы.Сегодня в 14:32
На Южном Урале сиротская ОПГ отбирала жилье у детдомовцев
С отставанием в развитии.Сегодня в 14:25
На Среднем Урале стали меньше пить
И торговать "паленкой".Сегодня в 14:06
Фирму Карапетяна внесли в реестр недобросовестных поставщиков
Из-за трассы в Ревдинском ГО.Сегодня в 14:05
Чистая прибыль "МРСК Урала" превысила 3 миллиарда рублей
Увеличившись почти в 2,5 раза.Сегодня в 13:59
На Южном Урале утонули два юноши и ребенок
За два дней.Сегодня в 13:24
Ученые впервые засняли рассвет на Сатурне
С расстояния 1,25 миллиона километров.Сегодня в 13:02
Свердловчанин сел на 17 лет за наркоторговлю
Его отправили в ИК особого режима.Сегодня в 12:56
На юго-западе Екатеринбурга нашли труп девочки-подростка
Она оставила записку.Сегодня в 12:26
Немцы одобрили качество системы менеджмента ММК-МЕТИЗ
Отметив высокий уровень культуры производства.Сегодня в 12:21
В Югре застройщик пойдет под суд за незаконченный дом
Директор "забросил" стройку.Сегодня в 12:01
Автоцентры Екатеринбурга нарастили продажи на 17%
В лидерах по-прежнему Lada.Сегодня в 11:59
Свердловские власти передали Екатеринбургу 5 кортов
На содержание и ремонт.
Главные новости
- Сегодня в 14:06Фирму Карапетяна внесли в реестр недобросовестных поставщиков
- Сегодня в 11:38В Екатеринбурге ищут сломавшую позвоночник клиентке тайскую массажистку
- Сегодня в 11:37В свердловском Заксобрании составили рейтинг доходности
- Сегодня в 10:26Муниципальному фильтру ищут альтернативу
- Сегодня в 08:48Росавиация и Минтранс добавят чартерам "регулярности"
Аналитика
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".