В которой пострадали 3 человека.

Дело о случившейся в Нижневартовске около ТЦ "Городок" массовой драке со стрельбой передали из полиции в региональный СУ СКР. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Потасовка произошла днем 27 июля 2017 года. Повздорили две компании мужчин. В результате стрельбы пострадали 3 человека. Возбуждено уголовное дело по пп."а, б" ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении более двух лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Стрелки скрылись с места происшествия.

В настоящее время устанавливаются все участники конфликта, а также мотивы преступления.

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