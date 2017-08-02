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Падение екатеринбурженки с ребенком из автобуса вылилось в "уголовку"Сегодня в 11:52

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Следователи ищут пострадавшую.

В Екатеринбурге по факту падения из автобуса №64 екатеринбурженки с ребенком в коляске возбуждено уголовное дело. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пока дело бесфигурантное. Следователи устанавливают личности пострадавшей и водителя, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Происшествие случилось вечером 1 августа 2017 года в районе остановки "Заводская". Пассажирка с коляской попыталась выйти из транспорта, однако шофер не захотел ждать горожанку. Машина тронулась с открытыми дверьми. Очевидцы потребовали, чтобы водитель остановился, но тот лишь закрыл дверь. Пострадавшая выпала, автобус уехал.

В компании "Форт-Транс", обслуживающей маршрут, "Уралинформбюро" заявили, что сейчас как раз разбираются в ситуации. Дать комментарий они смогут позже.

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Екатеринбурженка с ребенком в коляске выпала из автобуса

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