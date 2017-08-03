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Ликвидация "банды GTA" попала на видеоСегодня в 10:05

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Адвокат орудовал стулом.

Появилось видео перестрелки в здании Московского областного суда, где должны были рассматривать дело "банды GTA".

Инцидент произошел днем 1 августа 2017 года. Когда пятерых членов банды перевозили в лифте, они напали на полицейских и забрали табельное оружие. Подозреваемые вышли в зал судебного заседание на третьем этаже. В коридоре их ждали стражи порядка, которые открыли по преступникам огонь. Последние попытались скрыться в другом зале и ранили сотрудника Росгвардии. Однако путь побега был отрезан, и мужчины вернулись обратно.

По данным телеканала РЕН ТВ, бандитов поджидали полицейские и адвокат. Правоохранители заняли место для стрельбы на поражение, а юрист вооружился стулом. Подозреваемые пытались прорваться, однако трое из них были убиты (Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов), еще двое ранены.

В перестрелке пострадали еще двое гражданских и двое конвоиров.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям - ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п."б" ч.4 ст.226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), и ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).

Как ранее писало "Уралинформбюро", "банда GТА" промышляла на подмосковных трассах. Преступники рассыпали на дороге острые предметы и ждали в засаде. Когда водители выходили из авто, по ним открывали стрельбу. По данным следствия, на счету преступников 17 убийств, 2 покушения на убийство и ряд других преступлений.

Ранее по теме:
При перестрелке в Московском облсуде убиты члены "банды GTA"
Полиция накрыла "банду GTA" в Подмосковье

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