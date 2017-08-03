×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бывший сити-менеджер Миасса стал свидетелем ликвидации "банды GTA"Сегодня в 16:56

  • Текст

Его не успели вывести из суда.

Бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, обвиняемый в бандитизме и убийствах, может стать свидетелем по делу "банды GTA". Во время перестрелки в Московском областном суде конвоиры не успели вывести его из зала заседаний, и он увидел, как были ликвидированы два преступника.

"К моменту нападения все остальные подельники Ардабьевского уже находились на первом этаже в ожидании автозака. Ардабьевского же должны были вывести последним, поскольку его защитник попросил дать минуту на обсуждение и подписание одного из документов. Адвокат Ардабьевского Евгений Мартынов после сигнала тревоги был в срочном порядке эвакуирован через запасной выход. А вот сам Ардабьевский остался в "аквариуме". Стекло в нем бронированное, так что его жизни ничто не угрожало", - рассказал источник RT.

Перестрелка произошла днем 1 августа 2017 года. Пятерых членов "банды GTA" перевозили в лифте, когда они напали на полицейских и забрали табельное оружие. Преступники попытались скрыться, однако правоохранители отрезали им путь побега.

Стражи порядка открыли стрельбу на поражение. Трое злоумышленников были ликвидированы, еще двое получили ранения.

Также во время инцидента пострадали двое гражданских и двое конвоиров. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п."б" ч.4 ст.226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), и ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).

Как ранее писало "Уралинформбюро", "банда GТА" совершила ряд преступлений на подмосковных трассах. Злоумышленники разбрасывали острые предметы по дороге и ждали в засаде. Когда водители выходили из машин, по ним открывали стрельбу. По версии следствия, преступники совершили 17 убийств, 2 покушения на убийство и ряд других преступлений.

Ранее по теме:
Ликвидация "банды GTA" попала на видео

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Югорские "Недра" кормят Украину

Югорские "Недра" кормят Украину

Расследование "Уралинформбюро".

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Как потратить 2 миллиарда Путина?

Знают НКО.

Невьянцы из трущоб

Невьянцы из трущоб

Дождутся ли расселения?

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×