Бывший сити-менеджер Миасса стал свидетелем ликвидации "банды GTA"Сегодня в 16:56
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Его не успели вывести из суда.
Бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, обвиняемый в бандитизме и убийствах, может стать свидетелем по делу "банды GTA". Во время перестрелки в Московском областном суде конвоиры не успели вывести его из зала заседаний, и он увидел, как были ликвидированы два преступника.
"К моменту нападения все остальные подельники Ардабьевского уже находились на первом этаже в ожидании автозака. Ардабьевского же должны были вывести последним, поскольку его защитник попросил дать минуту на обсуждение и подписание одного из документов. Адвокат Ардабьевского Евгений Мартынов после сигнала тревоги был в срочном порядке эвакуирован через запасной выход. А вот сам Ардабьевский остался в "аквариуме". Стекло в нем бронированное, так что его жизни ничто не угрожало", - рассказал источник RT.
Перестрелка произошла днем 1 августа 2017 года. Пятерых членов "банды GTA" перевозили в лифте, когда они напали на полицейских и забрали табельное оружие. Преступники попытались скрыться, однако правоохранители отрезали им путь побега.
Стражи порядка открыли стрельбу на поражение. Трое злоумышленников были ликвидированы, еще двое получили ранения.
Также во время инцидента пострадали двое гражданских и двое конвоиров. Уголовное дело возбуждено по трем статьям: ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п."б" ч.4 ст.226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), и ч.3 ст.30, ч.3 ст.313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).
Как ранее писало "Уралинформбюро", "банда GТА" совершила ряд преступлений на подмосковных трассах. Злоумышленники разбрасывали острые предметы по дороге и ждали в засаде. Когда водители выходили из машин, по ним открывали стрельбу. По версии следствия, преступники совершили 17 убийств, 2 покушения на убийство и ряд других преступлений.
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