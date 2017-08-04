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Массовая драка солдат в Елани вылилась в "уголовку"Сегодня в 09:52

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По двум статьям.

По факту массовой драки между контрактниками в Еланском окружном учебном центре (в/ч 31612) возбуждено уголовное дело по ст.334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника) и 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе военной прокуратуры ЦВО.

Побоище произошло 3 августа 2017 года. Пострадали несколько военнослужащих, а также разнимавший их офицер. Установлено, что контрактники были трезвы.

Военные прокуроры проверяют исполнение законодательства об охране жизни и здоровья военнослужащих. Также они дадут оценку действиям должностных лиц.

Ранее по теме:
В Елани произошла массовая драка среди солдат

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