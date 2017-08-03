В Елани произошла массовая драка среди солдатСегодня в 12:08
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Есть пострадавшие.
В Елани (Камышловский ГО) в окружном учебном центре (в/ч 31612) произошла массовая драка между контрактниками.
"Мы пока никак не комментируем этот инцидент. Как только разберемся в случившемся и это будет не в ущерб делу, мы все расскажем", - сообщил "Уралинформбюро" замруководителя организационно-аналитического отдела ВСУ СКР по ЦВО Алексей Садовский.
Тем временем, в пресс-службе военного округа заявили, что в ходе конфликта пострадали несколько военнослужащих, а также разнимавший их младший офицер. У всех диагностировали легкие травмы и ссадины. При этом в ведомстве отмечают, что контрактники были трезвы.
"Слухи о якобы использовании конфликтующими контрактниками холодного оружия – абсолютная ложь, - добавили в пресс-службе ЦВО. - Все виновные должностные лица будут привлечены к установленной законодательством ответственности".
Еланский учебный центр является крупнейшим в России. Из-за большого количества случаев неуставных отношений он снискал дурную славу среди солдат.
Следует отметить, что 3 августа с рабочим визитом в Свердловскую область прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Посетит ли он Елань, в пресс-службе ЦВО не уточнили.
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