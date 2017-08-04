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Облсуд пересмотрит приговор экс-главе КопейскаСегодня в 10:42

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В сентябре.

1 сентября 2017 года Челябинский облсуд рассмотрит апелляцию на приговор экс-главе Копейска Вячеславу Истомину, осужденному за получение взятки. Заседание начнется в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Истомин получил от бизнесменов более 2 миллионов рублей. За эти деньги он помогал им получить в пользование земельные участки, а также оказывал содействие при заключении договоров поставок оборудования для школьного питания.

В конце июня Копейский горсуд приговорил его к 4,5 годам колонии строгого режима и назначил 5-миллионный штраф.

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