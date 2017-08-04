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Экс-сенатор Цыбко обжаловал приговорСегодня в 16:29

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Его осудили на 9 лет.

Бывший член Совета Федерации от Челябинской области Константин Цыбко, осужденный за взяточничество, обжаловал приговор. Однако жалоба еще не поступила в Озерский горсуд, передает "Уралинформбюро".

3 августа 2017 года суд отправил Цыбко в колонию строгого режима на 9 лет и выписал ему штраф в 70 миллионов рублей. Экс-сенатора взяли под стражу в зале суда.

Изначально политику вменяли две взятки на сумму около 27 миллионов рублей (от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и бизнесмена Олега Лакницкого). Но в ходе судебного заседания было доказано получение 21 миллиона рублей.

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Суд отправил Цыбко в колонию на 9 лет

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