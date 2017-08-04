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Суд отправил Цыбко в колонию на 9 лет03 августа в 19:44

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За взяточничество.

3 августа 2017 года Озерский горсуд вынес приговор бывшему члену Совета Федерации от Челябинской области Константину Цыбко. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 70 миллионов рублей штрафа, передает "Уралинформбюро".

Цыбко взяли под стражу в зале суда. Следует отметить, что экс-сенатор не взял с собой сумку с вещами. Очевидно, он рассчитывал на другой вердикт.

По данным следствия, бывший сенатор получил две взятки на сумму около 27 миллионов рублей. Деньги ему передали бывший сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов (за политическое покровительство) и челябинский бизнесмен Олег Лакницкий (за лоббирование интересов). Ранее гособвинение запросило для экс-сенатора 14 лет колонии и штраф в размере 500 миллионов рублей. Сам Цыбко настаивал на своей невиновности.

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