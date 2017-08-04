Он набросился на девочку в Чебаркуле.

Следователи задержали подозреваемого в надругательстве над 9-летней девочкой в Чебаркуле. Им оказался 44-летний житель Миасса, ранее судимый за аналогичные преступления. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено 2 августа 2017 года неподалеку от улицы Лесной. Мужчина набросился на младшеклассницу, угрожая ей ножом. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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