Частично.

7 августа 2017 года Челябинский облсуд частично снял арест со счетов экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, бывшему главе региона запрещено совершать расходные операции при остатке менее 500 миллионов рублей (или эквивалентной сумме в иностранных валютах по курсу ЦБ РФ). Ранее этот предел был определен в размере 3,9 миллиарда рублей.

При этом облсуд оставил под арестом имущество Юревича - 4 квартиры, парковочное место, машино-место, гараж и земельный участок.

Следует напомнить, что на прошлой неделе Свердловский облсуд также частично снял арест с трех счетов экс-губернатора.

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