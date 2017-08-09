Пытавшегося обжаловать арест.

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Адвокаты опального политика пытались оспорить решение Свердловского облсуда о заочном аресте чиновника. В настоящее время Юревич находится в Лондоне, где, по словам адвокатов, он проходит лечение.

Ранее Свердловский и Челябинский облсуды частично сняли арест со счетов бывшего губернатора.

Михаила Юревича обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с января 2011-го по январь 2014 года экс-губернатор получил 3,4 миллиарда рублей за покровительство бизнесменам. Кроме того, ему вменяют получение 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко.

Также Юревича обвиняют в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего председателя Челябинского облсуда Федора Вяткина.

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