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В Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве приемщицы цветметаСегодня в 16:54

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Обвиняемым грозит пожизненное.

10 августа 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу о разбойном нападении и убийстве приемщицы цветмета. На скамье подсудимых - двое жителей поселка Марсяты (Серовский район). Заседание начнется в 14.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Преступление было совершено осенью 2016 года. Обвиняемые подговорили подростка встретиться с женщиной под предлогом сдачи металлолома. Когда она вышла на улицу, один из злоумышленников набросился на нее сзади и несколько раз ударил кочергой по голове. Подельники завладели имуществом жертвы на 66 000 рублей и скрылись. Им грозит пожизненное заключение.

Уголовное дело в отношении подростка выделено в отдельное производство.

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