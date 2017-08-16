Вслед за Ларисой Ассоновой.

49-летнему Михаилу Шилиманову 16 августа 2017 года предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, напарник барда Новикова, действуя в сговоре с 2 другими лицами, похитил около 50 миллионов рублей, направленных пайщиками жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" на строительство дома.

Миллионы пропали после того, как были перечислены на счета ряда юридических лиц под предлогом оплаты строительных работ. Фактически работы уже были проведены.

Аналогичное обвинение 15 августа 2017 года следователи предъявили Ларисе Ассоновой. Вероятно, теперь окончательное обвинение по делу о "Бухте Квинс" будет предъявлено барду Александру Новикову.

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