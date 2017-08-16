×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Шилиманову предъявлено обвинение по делу о "Бухте Квинс"Сегодня в 16:06

  • Текст

Вслед за Ларисой Ассоновой.

49-летнему Михаилу Шилиманову 16 августа 2017 года предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, напарник барда Новикова, действуя в сговоре с 2 другими лицами, похитил около 50 миллионов рублей, направленных пайщиками жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс" на строительство дома.

Миллионы пропали после того, как были перечислены на счета ряда юридических лиц под предлогом оплаты строительных работ. Фактически работы уже были проведены.

Аналогичное обвинение 15 августа 2017 года следователи предъявили Ларисе Ассоновой. Вероятно, теперь окончательное обвинение по делу о "Бухте Квинс" будет предъявлено барду Александру Новикову.

Ранее по теме:
В деле "Бухты Квинс" множатся обвиняемые

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×