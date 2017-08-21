За двойное убийство.

21 августа 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор 43-летнему жителю Златоуста, признав его виновным в двойном убийстве. Мужчина проведет 16,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено в декабре 2016 года. Бомж выпивал в гостях у семейной пары. Хозяйка квартиры захотела обменять щенка на алкоголь. Это не понравилось ее супругу, и он убил животное. Обвиняемого возмутило поведение знакомых, и он зарезал обоих. Спустя несколько дней злоумышленник явился в полицию и во всем сознался.

Следует отметить, что мужчина состоит на учете у психиатра с органическим расстройством личности.

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