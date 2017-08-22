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Мигранта будут судить за убийство екатеринбурженкиСегодня в 19:12

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Ему грозит пожизненное.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 34-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве екатеринбурженки. Ему грозит пожизненное заключение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено днем 24 мая 2017 года в лесопарке Юго-Западного микрорайона. Пьяный обвиняемый хотел познакомиться с 40-летней женщиной, однако она ответила резким отказом. Это вызвало у мужчины приступ агрессии. Он забрал у незнакомки нож, которым она срезала траву для козы, и изнасиловал ее. Затем злоумышленник зарезал женщину, тело оттащил в кусты и скрылся.

Полицейские обнаружили труп 26 мая. У погибшей остались двое несовершеннолетних детей.

Следует отметить, что обвиняемый приехал в Екатеринбург на заработки в начале марта, но потерял документы, не смог устроиться на работу и начал бродяжничать. С его слов, он женат, на родине у него четверо детей.

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