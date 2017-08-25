Екатеринбуржцы потребовали для застройщика Воробьева "двадцатку"24 августа в 19:19
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А себе статус "обманутых дольщиков".
Граждане, пострадавшие от действий екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева, требуют признать их обманутыми дольщиками. Об этом "Уралинформбюро" узнало 24 августа в ходе заседания Свердловского областного суда.
На заседании рассматривались апелляционные жалобы 8 пострадавших, а также апелляционное представление прокурора на приговор по делу Владимира Воробьева, осужденного в феврале 2017 года за мошенничество в строительной сфере на 6 лет колонии строгого режима. Однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения наказания.
По словам самого подсудимого, в период с 2009 по 2013 год он возвел на землях ИЖС 22 многоквартирных дома, 4 из которых администрация Екатеринбурга определила к сносу. Однако "Уралинформбюро" располагает сведениями о 27 домах, построенных подсудимым, часть из которых признаны нелегальными.
Число пострадавших также варьируется: от десятков до двух сотен человек. А восемь из них теперь требует признать их обманутыми дольщиками, снять арест с участков и построенных на них домов, а срок лишения свободы Воробьева увеличить. Варианты они предлагали самые разные: от 10 до 14 лет лишения свободы. А одна из пострадавших даже призвала суд "насчитать ему двадцатку".
Впрочем, звучали и другие мнения. Например, пострадавшая Ралия Подгорных попросил суд смягчить Воробьеву наказание, а то и вовсе освободить по УДО, чтобы он смог рассчитаться с гражданами.
Один из участников слушаний, юрист Павел Семенихин, кроме статуса обманутого дольщика попросил также и о компенсации морального вреда в размере 2,5 миллионов рублей. По его словам, купленный им у Воробьева дом по улице Стачек, 65 непригоден для жилья: стены там такие тонкие, что зимой (цитата) "мясо можно морозить прямо на полу". Кроме того, электропроводка в зимнее время не справляется с нагрузками и постоянно "вылетает".
В ходе прений Семенихин обвинил администрацию Екатеринбурга в том, что она плохо контролировала ход застройки, после чего попросил суд инициировать проверку в отношении должностных лиц мэрии, ответственных за контроль в строительной сфере.
Отвечая на обвинения граждан, Владимир Воробьев заявил, что никого не обманывал, а в долгах оказался из-за 4 домов, "приговоренных" к сносу по иску администрации Екатеринбурга. К тому же строил он не многоэтажки, а 3-этажные дома с долями вместо квартир. По мнению Воробьева, это не является нарушением закона.Также он якобы пытался добиться перевода этих участков из зоны Ж-2 (земли ИЖС) в зону Ж-3, но городские власти ему отказали.
"Если бы меня не посадили, мы бы вышли из положения, — заявил он. — Когда я выйду, я заработаю за два года 100 миллионов рублей и всем все верну". Приговор суда Воробьев назвал необоснованным, а себя — невиновным. В итоге судейская коллегия не стала принимать решение по апелляциям. Последнее слово подсудимого также перенесено на следующее заседание, которое состоится 7 сентября.
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