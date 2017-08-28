Арт-директора "Хромой лошади" выпустили на свободуСегодня в 10:17
- Текст
Он будет писать музыку.
Бывший арт-директор пермского ночного клуба "Хромая лошадь", где в страшном пожаре погибли более сотни человек, Олег Феткулов вышел на свободу.
"Да, я уже вышел, дома. Пока неважно себя чувствую в плане здоровья. Заниматься буду тем же, что и раньше: писать музыку для фильмов и рекламы", - рассказал Феткулов в интервью "КП-Пермь".
Пожар в "Хромой лошади" произошел в декабре 2009 года. Погибли 156 человек, пострадали 83. Причиной возгорания стало нарушение правил использования пиротехники, пожарных и строительных норм - от искры фейерверка вспыхнул потолок. Весной 2013 года виновникам трагедии был вынесен приговор. Владельца заведения Анатолия Зака отправили за решетку на 9 лет 10 месяцев. Он отбывает наказание в ИК-7 города Сегеж.
Также реальные сроки получили арт-директор клуба Олег Феткулов, исполнительный директор Светлана Ефремова, глава пиротехнической компании "Пироцвет" Сергей Дербенев и его сын Игорь. Все они уже освободились.
Ранее по теме:
Верховный суд не выпустил экс-владельца "Хромой лошади" на свободу
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:24
Российские швеи получают "китайские" зарплаты
И привлекают производителей одежды.Сегодня в 10:17
Арт-директора "Хромой лошади" выпустили на свободу
Он будет писать музыку.Сегодня в 10:13
В Екатеринбурге при пожаре пострадала женщина
Ее увезли в ожоговый центр.Сегодня в 10:07
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала начали делить областной кабмин
Торощин предложил Парфенову место министра.Сегодня в 09:40
Голодовка екатеринбургских пайщиков закончилась "Викторией"
Строители придут сегодня?Сегодня в 09:31
Обрушившийся на Техас "Харви" высосет из бюджета 40 миллиардов долларов
Жертвами стихии стали 5 человек.Сегодня в 09:28
"ММК-Метиз" вошел в число отличных поставщиков
Продукции для вагоностроителей.Сегодня в 09:28
На трассе Екатеринбург - Тюмень иномарка задавила мужчину
Его личность не установлена.Сегодня в 09:22
Дожди зарядят на Среднем Урале до конца лета
День знаний озарит солнце.Сегодня в 09:03
Под Миассом мотоциклист сбил 12-летнюю школьницу
И скрылся.Сегодня в 09:03
Екатеринбургский лесопарк превратят в Сокольники
Со второй попытки.Сегодня в 09:02
ФорГО "похоронил" Ройзмана навсегда
Никому не нужен.Сегодня в 09:00
Россию не допускают к чемпионату мира в США
Из-за проблем с визами.Сегодня в 08:50
В Тюмени в ДТП с машиной полиции пострадали двое детей
6 и 10 лет.Сегодня в 08:37
Доигрались: футбольный ЦСКА продадут за границу?
Минобороны не переживет.
Главные новости
- Сегодня в 09:40Голодовка екатеринбургских пайщиков закончилась "Викторией"
- Сегодня в 09:02ФорГО "похоронил" Ройзмана навсегда
- Сегодня в 07:44Скоро водка подорожает в полтора раза
- 25 августа в 21:05Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
- 25 августа в 17:33Инспекторы ГИБДД выгнали дорожников-нелегалов с трассы Ревда-Краснояр
Аналитика
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?
Почему Куйвашев сказал "нет"
Но не отказал девушке Юлии.