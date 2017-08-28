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Арт-директора "Хромой лошади" выпустили на свободуСегодня в 10:17

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Он будет писать музыку.

Бывший арт-директор пермского ночного клуба "Хромая лошадь", где в страшном пожаре погибли более сотни человек, Олег Феткулов вышел на свободу.

"Да, я уже вышел, дома. Пока неважно себя чувствую в плане здоровья. Заниматься буду тем же, что и раньше: писать музыку для фильмов и рекламы", - рассказал Феткулов в интервью "КП-Пермь".

Пожар в "Хромой лошади" произошел в декабре 2009 года. Погибли 156 человек, пострадали 83. Причиной возгорания стало нарушение правил использования пиротехники, пожарных и строительных норм - от искры фейерверка вспыхнул потолок. Весной 2013 года виновникам трагедии был вынесен приговор. Владельца заведения Анатолия Зака отправили за решетку на 9 лет 10 месяцев. Он отбывает наказание в ИК-7 города Сегеж.

Также реальные сроки получили арт-директор клуба Олег Феткулов, исполнительный директор Светлана Ефремова, глава пиротехнической компании "Пироцвет" Сергей Дербенев и его сын Игорь. Все они уже освободились.

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