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Экс-глава пермского центра развития предпринимательства проведет 4 года в колонии28 августа в 13:42

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И заплатит 300-тысячный штраф.

Экс-директор Пермского центра развития предпринимательства Ирина Чуракова приговорена к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в Ленинском райсуде Перми, 28 августа 2017 года Чуракова была признана виновной в присвоении и растрате 10 миллионов рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило. У защиты есть 10 дней на то, чтобы обжаловать вынесенный приговор.

И.Чуракова, будучи директором Пермского центра развития предпринимательства, за 2 года выдала себе как физическому лицу 19 беспроцентных займов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Еще один заем - на 5 миллионов - она получила в качестве гендиректора кредитного кооператива.

Нарушения вскрылись после того, как в 2010 году И.Чуракова покинула занимаемую должность и уехала из страны. Задержать ее удалось в 2016 году на Кипре, в апреле текущего года женщину экстрадировали в Россию.

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